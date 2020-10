'Şimdilik sabrediyorum sonra onunla görüşeceğiz'

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup 4'üncü maçında kendi sahasında Sırbistan 'ı konuk edecek olan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Eleştiriye her zaman açık olduklarını söyleyen Güneş, Yaptığımız iş her türlü eleştiriye açık. Buna saygı duyuyoruz, herkesi dinliyoruz, kendimizi değerlendiriyoruz. Hangi oyunculara ne eleştiri geldiğini bilmediğim için gizemli bir durum yaratmak istemiyoruz. Neyse, sorunu çözmeye çalışırız. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bizimle ilgili maç gündeminde olan bir soru varsa cevap veririz, her türlü eleştiriye saygı duyarız" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL EŞİTTİR PARA OLDU"

UEFA Uluslar Ligi organizasyonuyla ilgili düşüncelerini dile getiren Şenol Güneş, şöyle konuştu: "Futbol ticari bir unsur haline dönüştüğü için bunu tartışmak lazım. Uluslar Ligi'yle ilgili değil sadece. Hazırlık maçlarının heyecansızlığını ortadan kaldırmak için oluşturuldu. Futbol eşittir para oldu. Araç olması gerekirken amaç oldu ama yine de avantajları var. Birbirine yakın gruplar oluştururken, grubu lider bitireni bir üst gruba geçiriyor. Bu artısı. Sadece maç yapmak futbolun kaldırabileceği bir unsur değil. Şu anda Moskova 'dan geldik. İki gecede 4 saat uyuyabildim ben. Oyuncuların ruhsal hallerini dikkate almak lazım. Antrenörler de mecburen oyuncuları değiştirmeye çalışıyor, geniş kadro gerekiyor bunun için de. Olağanüstü bir dönemdeyiz, bu dönemde milli takım maçları erken başladı. Milli takım hocaları durumlarını bilmediği halde oyuncuları çağırmak zorunda kaldı. Cengiz yeni yeni oynamaya başladı, bunun gibi birçok oyuncu var. Kaan gibi. Merih'te inşallah bir sıkıntı olmaz, uzun aylar sonra ilk kez iki maç üst üste oynadı. Böyle birçok oyuncumuz var. Pandemi döneminde böyle zorlukları var ama artıları daha fazla diye düşünüyorum."

"SÜREKLİLİĞİ OTURTMAK İÇİN 1-2 SENE DAHA DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR"

Önlerinde uzun bir yol olduğunu belirten Şenol Güneş, "Planlamış bir yolumuz var. Uluslar Ligi'ni oynuyoruz, gelecekle ilgili planlarımızı oyuncularla paylaşıyoruz. Mümkün olduğunca kadroyu zenginleştirmek istiyoruz, bir de bunları paylaşıyoruz. Bu maratonu iyi kaldırmamız gerekiyor, başarı uzun soluklu bir yarış. Bazen kazandıktan sonra her şey güzel, kaybettikten sonra her şey kötü deniyor. Böyle değil. Almanya bu yüzden çok iyi bir örnek. Tökezlese bile turnuvalarda yer alıyor. 1-2 sene daha devam etmemiz gerekiyor bunları oturtabilmemiz için. İyi oyunlarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Bunların hepsinin hazırlığı var. İlk maçımız olan Macaristan maçını kulüpler daha lige başlamadan oynadık, genç oyuncuları oynatmaya çalıştık. Sırbistan en pahalı oyuncuların yer aldığı takım bu gruptaki. Lider takımdan bir puan aldık, iki maç evimizde, bunları kazanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"MİLLİ TAKIM HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR"

Medipol Başakşehir 'in yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin milli takım kadrosundan çıkartılmasıyla ilgili gelen soruya deneyimli teknik adam şu yanıtı verdi: "Konuşmak, bilgi vermek, bunları sonraya bırakmak istiyorum. Esasında sabrediyorum, şükrediyorum, dua ediyorum, dinliyorum, bazen de susuyorum, yeri gelince cevap veririm diye düşünüyorum. Bu ve buna benzer konuşmalarda birilerine bir şey anlatmaya gerek yok. Herkes işine geldiği gibi anlıyor. İrfan Can bizim için çok önemli bir oyuncu. Koronavirüsle ilgili bir açıklama yapmak istemedik, kulübü de bir açıklama yapmadı. Almanya ve Rusya maçlarında oynayamadı, Sırbistan maçında oynatmayı düşünüyorduk ama kendi kulübünde maça çıkmış. Konu bu. Çok da önemli bir konu değil aslında. Kusur bulmak yerine çözüm aramak gerekir. Eğer birinde kusur ararsanız mutlaka bulursunuz ama bu çözüme katkı yapmaz. Başakşehir bizim iyi bir kulübümüz, tüm kulüplerimiz önemli. Oyuncularımız da önemli. Milli takım her şeyin üzerindedir, hiçbir oyuncu milli takımdan üstün değildir. Ülkemizi temsil ediyoruz, herkes bunu biliyor. Birçok speküle edilen konu var, bunları konuşmanın anlamı yok. Oyuncularımız gayet mutlu, buradan da huzurlu şekilde kulüplerine gidecekler. Sadece sakatlanan oyuncular için üzülüyorum. Yarın da elimizden geleni yapacağız."

Güneş, hayata gözlerini yuman Göztepe'nin efsanesi Nevzat Güzelırmak ve duayen foto muhabir Hüseyin Kırcalı için ise şunları söyledi: "Nevzat Güzelırmak ağabeyimdir, hocamdır. Allah rahmet eylesin. Hüseyin Kırcalı'ya da Allah rahmet eylesin diyorum, bunlar çok önemli insanlardı ve damga vurdular ama şimdi unutuldular. Hatırlatmak lazım."

Şenol Güneş ayrıca Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç'un kendisine mektup ilettiğini söyleyerek, "Almanya ve Rusya maçları sonrasında Rahmi Bey bir mektup yazdı, ona layık olmak için çalışıyoruz. Tekrardan kendisine teşekkür ediyorum" dedi ve sözlerini noktaladı.

Cengiz Ünder: Her zaman hazırım, çok iyi çalışıyorum

A Milli Takım'ın hücum oyuncusu Cengiz Ünder, "Her zaman hazırım, oynamayı bekliyorum. Çok iyi çalışıyorum. Ne zaman forma şansı gelirse elimden gelenin en iyisini yaparım" dedi.

UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup 4'üncü maçında kendi sahasında Sırbistan'ı konuk edecek olan A Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Cengiz Ünder, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünder, Leicester City'e transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söylerken, "Leicester'daki ilk maçımda sonradan oyuna girdim. Çünkü ilk maçımdı. Umarım tekrardan ilk 11'e kavuşurum, milli takıma da daha formda gelirim. Artık tamamen hazır olduğumu düşünüyorum, her zaman iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Önümüzde zorlu maçlar var, yarın büyük bir maç oynayacağız, bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. En önemli odak noktalarımızdan birisi bu" ifadelerini kullandı.

"RUSYA MAÇI BENCE ÇOK RAHAT KAZANABİLECEĞİMİZ BİR MAÇTI"

Rusya maçında galibiyeti hak ettiklerini kaydeden Cengiz Ünder, "Sonradan oyuna girdim ve takım arkadaşlarıma katkı sağladığım için mutluyum. İki önemli şutum kaleci tarafından çıkarıldı, bunun için çok üzgünüm. Bence çok rahat kazabileceğimiz bir maçtı, çok sayıda pozisyona girdik ikinci yarıda. Zeki'nin de kaçırdığı yüzde yüzlük bir pozisyon vardı. Ama bu maç geride kaldı, önümüze bakmak istiyoruz" diye konuştu.

Performansıyla ilgili gelen soruya Cengiz Ünder, "Her zaman hazırım, oynamayı bekliyorum. Çok iyi çalışıyorum. Tabii ki hocamızın takdiri. Ne zaman forma şansı gelirse elimden gelenin en iyisini yaparım tabii ki" yanıtını verdi.

"İNGİLTERE'DE OYNAMAK HER ZAMAN HAYALİMDİ"

"Sakatlıktan öncesi ve sonrasında kendisini nasıl değerlendiriyor" sorusuna yanıt veren Cengiz Ünder, "Herkes eski performansımı konuşuyor ama sakatlıklardan sonra pandemiden önce sürekli oynuyordum, bence hiçbir zaman performansım kötüye gitmedi. Her zaman üstüne koydum, her zaman iyi futbol oynamaya çalıştım ve takım arkadaşlarıma destek vermeye çalıştım. Her maça çıktığımda en iyisini yapmak için sahaya çıkıyorum. Takım arkadaşlarımı sürekli pozisyona sokuyorum ve onlara yardım ediyorum. Şu anda Leicester'dayım ve çok mutluyum. İngiltere Premier Lig 'de oynamak her zaman hayalimdi ve şu anda buradayım. Umarım uzun seneler bu ligde oynarım" dedi.

"SÜREKLİ MİLLİ TAKIMA GELMEK İSTİYORUZ"

Cengiz Ünder son olarak milli takımda çok iyi bir atmosfer olduğunu dile getirerek, "Her kampa geldiğimde farklı bir motivasyonla geliyorum. Sürekli milli takıma gelmek istiyoruz, buradaki arkadaşlık ortamımız bambaşka bir seviyede. Çok iyi bir grubumuz oluştu. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı ve sözlerini noktaladı.