'Son turnuvam olacak' Bırakacağı tarihi açıkladı

Futbol kariyerine Fransız ekibi Paris Saint Germain'de devam eden Neymar, çarpıcı bir açıklama yaptı. Neymar, kariyeri hakkında konuştu ve milli takım konusunda ayrılık mesajı verdi.

Neymar'dan veda mesajı



Neymar, futbol hayatını yönetebilecek zihinsel güce sahip olmadığını dile getirdi. 30 yaşındaki futbolcu, 2022 Dünya Kupası sonrasında Brezilya Milli Takımı'na vedaya hazırlanıyor.

"Son turnuvam olacak"



Yıldız oyuncu, "Futbol hayatımı yönetebilecek kadar zihinsel güce sahip değilim. 2022 Dünya Kupası kesinlikle benim son turnuvam olacak. O turnuvayı kazanmak için her şeyi yapacağım" açıklamasını yaptı.

Brezilya Milli Takımı'nda kaç gol attı?

