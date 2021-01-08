'Sumudica ile 3 yıllık anlaşma yaptık!'

Gaziantep FK bu sezon gösterdikleri performans ile Süper Lig'e damga vuruyorlar. Bu sezon oynadıkları 16 maçta 8 galibiyet 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile topladıkları 31 puanla 3. sırada bulunuyor. Gaziantep FK, bu sezon son 15 maçta hiç yenilmedi.

'SUMUDICA İLE GÖRÜŞÜYORUZ'



Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşioğlu kulüple ilgili Skorer 'e açıklamalarda bulundu. Bu sezon sonunda sözleşmesi sona eren teknik direktör Sumudica ile ilgili önemli açıklamalara imza attı. Başkan 'Sumudica ile geçtiğimiz günlerde görüştük, görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hocamız 2 yıllık bir sözleşme talep ediyor. Zemin ve şartlar yerine gelirse bu ay içinde sonuçlandıracağız' dedi.

'3 YILLIĞINA ANLAŞTIK'



Gaziantep FK Başkanı sözleşmesi biten kaptan Günay Güvenç içinde; 'Kalecimiz Günay ile de 3 yıllığına tekrardan anlaştık. Kendisinden çok memnunuz. İlerleyen günlerde resmi açıklamayı yapacağız' açıklamalarından bulundu.

'MIRALLAS İLE SÖZLEŞME YENİLEMEK İSTİYORUZ'

