'Takımda gerçek bir aile havası var'

Beşiktaş ile sözleşme uzatan Josef de Souza "Takımda gerçek bir aile havası var" dedi.

27 Ocak 2021 Çarşamba - 11:34 | Son Güncelleme : 27 01 2021 - 11:36
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Beşiktaş'ın 2+1 yıllık sözleşme uzattığı Josef de Souza'nın keyfine diyecek yok. Siyah beyazlılarının sezon başında 1+1 yıllığına kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu, Siyah beyazlı kulübe başarılar kazanmak için geldiğini ve bu tercihinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
 
Fenerbahçe forması giyerken, sarı lacivertli kulüpteki yeniden yapılanma çerçevesinde Suudi Arabistan'a satışı gerçekleştirilen Josef, orada kariyerini geliştiremeyeceğini fark ettiğini belirten 31 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ı tercih etmekte zorlanmadığını söyledi.
 
BEŞİKTAŞ'TA EMEKLİ OLACAK
 
Siyah beyazlı yönetimin sözleşmesini yenilemesinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren tecrübeli oyuncu, futbol kariyerini de Beşiktaş forması altında noktalamak istediğini dile getirdi. Takımın durumu ve şampiyonluk şansını da değinen Josef, "Takımda gerçek bir aile havası var. Bu havayı koruyup sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağımızdan eminim. Umarım yakında taraftarımızın önünde de galibiyetler alırız" diye konuştu.
 
TAKIMIN DİNAMOSU
 
Siyah beyazlı takımda bu sezon 15 maça çıkan Josef de Souza bir gol atıp, iki de asist yaptı. Takımda dinamo görevi gören Brezilyalı oyuncu Galatasaray derbisinde de zaferin açılışını yapan golü atmıştı.

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Etiketler: josef de souza beşiktaş
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