'Tam Galatasaray'a göre' Hidemasa Morita sürprizi

Galatasaray, 19 Haziran'da yeni başkanını seçecek ama transfer çalışmaları da aksatılmıyor.

Jovic, Makaric ve Pavlovic gibi oyuncular takip edilse de Japonların ön liberosu Hidemasa Morita etkili futboluyla öne çıkmayı başardı. 26 yaşındaki oyuncu bitmek bilmeyen enerjisiyle büyük beğeni topladı.

Morita ve Santa Clara'yla menajerler aracılığıyla bir görüşme yapılacak.

SÖZ ALDI

Devre arasında Santa Clara'ya transfer olan ve kısa sürede kendisini gösteren Morita'nın hedefleri büyük bir takıma transfer olmak istediği belirtiliyor. 2024'e kadar sözleşmesi bulunsa da bedelsiz gelmesi nedeniyle ayrılırken kendisine kolaylık sağlanması konusunda Portekiz ekibinden söz aldığı belirtiliyor.