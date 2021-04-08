'Taraftarımıza söylüyorum; bize inansınlar'

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel "Taraftarımıza söylüyorum; bize inansınlar" açıklamasında bulundu.

08 Nisan 2021 Perşembe - 12:05
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Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, Florya'da basına açık olan antrenmanda açıklamalarda bulundu.
 
6 puanlık farkın kapanabileceğine inanan Ryan Babel; 
 
"Hata yapma lüksümüz yok, hem kendime hem takımıma güvenim sonsuz. Bundan sonra her maçı final olarak göreceğiz ve her maçı kazanmak için mücadele edeceğiz 6 puanlık bir fark var ve bu farkı kapatabileceğimize inanıyorum" dedi.
 
Her takımın her takıma puan kaybedebileceğini ifade eden Babel, "Futbol ilginç bir oyun. Mutlaka kazanacağım dediğiniz bir maçı kaybedebiliyorsunuz. Benim için her maç aynı ciddiyette, rakip ayırt etmiyorum. Herkes herkesten puan alabiliyor. Biz sonuna kadar bu mücadeleye devam edeceğiz, ben takımımın ve arkadaşlarımın kalitesine güveniyorum" şeklinde konuştu.
 
Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda geri dönüşü yapabileceğini belirten Babel, "Geçmişe dönmek istiyorum. Bir sezon hatırlıyorum; Başakşehir liderdi, Galatasaray puan olarak çok altında ama o zaman Galatasaray şampiyon olmuştu. Taraftarımıza da bunu söylüyorum; bize inansınlar. Galatasaray daha önce bir çok kez bu geri dönüşü başardı, yine başarabilir" ifadelerini kullandı.

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