'Tatlı bir Türk tarzı'

Lazio maçında 1 gol 1 asist yapan Hakan Çalhanoğlu için Milan taraftarları çıldırdı.

25 Aralık 2020 Cuma - 9:00
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Milan’ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, İtalya’da göz kamaştırmaya devam ediyor. Takımının başarılı performansında kilit isimlerden biri olan milli futbolcu son oynanan ve 3-2 kazanılan Lazio maçında bir gol ve bir asistle yıldızlaştı.
İtalyan basınında da övgüler alan Hakan için, “Tatlı bir Türk tarzı. 10 numarayı ve başrolü hak ediyor” ifadeleri kullanıldı. Lazio karşısındaki performansının yanı sıra sezon başından itibaren forma giydiği 20 karşılaşmada 7 gol atıp, 7 de asist yaptı Çalhanoğlu takımının asist lideri konumuna geldi. Milli futbolcu ayrıca Ibrahimovic’in ardından da en golcü isim.
Sezon sonunda Milan ile sözleşmesi sona erecek Hakan Çalhanoğlu, şimdiden dev kulüplerin radarına girmiş durumda. Avrupa’nın önde gelen liglerinden 4 takımın sezon sonunda milli futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalarına şimdiden başladığı bildirildi. Bu takımlardan birinin Juventus, diğerinin Manchester United olduğu belirlenirken, diğer iki takım gizliliğini koruyor.
 

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Etiketler: hakan çalhanoğlu milan
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