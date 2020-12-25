Milan’ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu, İtalya ’da göz kamaştırmaya devam ediyor. Takımının başarılı performansında kilit isimlerden biri olan milli futbolcu son oynanan ve 3-2 kazanılan Lazio maçında bir gol ve bir asistle yıldızlaştı.

İtalyan basınında da övgüler alan Hakan için, “Tatlı bir Türk tarzı. 10 numarayı ve başrolü hak ediyor” ifadeleri kullanıldı. Lazio karşısındaki performansının yanı sıra sezon başından itibaren forma giydiği 20 karşılaşmada 7 gol atıp, 7 de asist yaptı Çalhanoğlu takımının asist lideri konumuna geldi. Milli futbolcu ayrıca Ibrahimovic’in ardından da en golcü isim.