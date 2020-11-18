Ünlü menajerin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde oldu;

"Napoli'de bir İtalya Kupası kazanmıştı ve bana o zamanlar çok güzel şeyler anlatıyordu. Büyük takımlarda oynadı. Kariyerinin belkide tek hatası Galatasaray'dı. Ayrıca, eski hocası Benitez tarafından da istediği takdiri görememişti."