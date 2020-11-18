'Tek hatası Galatasaray'dı'

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Goran Pandev'in menajeri Leonardo Corsi İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

18 Kasım 2020 Çarşamba - 12:15
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2014-15 sezonunda İtalyan kulübü Napoli'den Galatasaray'a transfer olan ve 2015-16'da Genoa'nın yolunu tutan Goran Pandev ile alakalı menajer Leonardo Corsi açıklamalarda bulundu.
 
Corsi, konuşmasında Pandev'in Galatasaray ve Türkiye'deki sürecine değinirken, bunu en büyük kariyer hatası olarak nitelendirdi.
 
Ünlü menajerin konu ile ilgili açıklaması şu şekilde oldu;
 
"Napoli'de bir İtalya Kupası kazanmıştı ve bana o zamanlar çok güzel şeyler anlatıyordu. Büyük takımlarda oynadı. Kariyerinin belkide tek hatası Galatasaray'dı. Ayrıca, eski hocası Benitez tarafından da istediği takdiri görememişti."

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Etiketler: pandev Leonardo Corsi galatasaray
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