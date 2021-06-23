'Trabzonspor'a imza attım çünkü...'

Slovakya Milli Takımı'nın yıldızı Marek Hamsik İspanya maçından önce "Trabzonspor’a imza atmayı tercih ettim. Çünkü tamamen bu turnuvaya konsantre olmak istiyordum" ifadelerini kullandı.

23 Haziran 2021 Çarşamba - 8:55
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Trabzonspor’un yeni transferi Marek Hamsik, Slovakya-İspanya maçı öncesi İspanyol basınına açıklamalarda bulundu, imza sürecini anlattı.
 
Napoli’ye yeniden döneceği iddiaları hatırlatılan Hamsik, bordo-mavili ekibin yolunu tutmasıyla ilgili olarak “Bu fırsatın olduğunu zannetmiyorum. Bu konu gündemde değildi. Ben Avrupa Futbol Şampiyonası’ndan önce Trabzonspor’a imza atmayı tercih ettim. Çünkü tamamen bu turnuvaya konsantre olmak istiyordum” diye konuştu.
 
Napoli takımında gol rekorunu kırdığı Diego Armando Maradona’nın vefatını yorumlayan Slovak futbolcu “Ben yarı Napolililiyim. Böyle bir yıldızı, futbolcuyu ve onun gibi bir adamı kaybetmek çok ağır bir şeydi. Bizim için anlamı çok büyük. Ben de şehri özlüyor, oradaki arkadaşlarımı tekrar görmek istiyorum” dedi.
 
Napoli’de hocası olan Carlo Ancelotti’nin Real Madrid’in başına geçmesini de yorumlayan futbolcu, “Ancelotti ile çok iyi bir ilişkimiz var. Madrid’in onu yeniden göreve çağırması benim için sürpriz oldu ama eflatun-beyazlılar çok iyi bir tercihte bulundu” diye konuştu.

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Etiketler: hamsik trabzonspor
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