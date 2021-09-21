'TRT'den 700 bin lira alıyor' iddiası vardı! Rıdvan Dilmen gerçeği açıkladı

İşte Dilmen'in açıklamaları

"Bu konu aşağı yukarı 1,5-2 aydır gündemdeydi, son iki üç gündür çok alevlendi. Özellikle Halkın Kurtuluş Partisi'nin başkanın açıklamasından sonra biraz daha alevlendi. Çok açıklama yapmak istemiyordum; ancak kendi programımda mecbur kaldım. İnsanlar hiç olmazsa doğruyu birinci ağızdan duysunlar diye.

Hukuktan çok anlamam ama hiç olmazsa şunu biliyorum, "Kişinin söylemleri yeterlidir" diye. Bir kere konuştum bu konuda ama madem konu bu kadar derinleşti, ben de bağlanmak istedim. Açıkçası bugüne kadar beni sadece ODA TV'den aradılar sağ olsunlar. Gerçek bir gazetecilik yaptılar. Ben de onlara böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söyledim.

TRT'DEN TEKLİF GELDİ



Geçen yılın Mart ayında 16 yıllık serüvenimi noktaladım. Profesyonel bir 16 yıl geçirdim. Sonra ben Bodrum 'a gittim, biraz da sağlık sorunlarım vardı. Toparlandım geldim sonra da "TRT Spor'da program yapar mısınız?" dediler. Düşünmediğimi de kendilerine aktardım. Bunları düşünürken süreç gelişti ve Ankara 'da genel müdürümüzle buluştuk.

"ŞU AN SÖZLEŞMEM DAHİ YOK"



Zahid Bey'e "Çalışmayı düşünmüyordum" dedim ama tabi ki beğenmeyenler olabilir ama teveccühleri oldu, "Ya hocam yap, yap" diye. Ben de "Yaparım ama ücretsiz yaparım" dedim. Çünkü iki kez TRT, NTV 'den para kazandığım zamanlarda, haftada bir benden rica etmişlerdi. Futbol'un Zirvesi programını yapmıştım. Diğer yorumcu olarak da Mustafa Denizli Hocamız vardı. O da TRT ile profesyonel çalışıyordu, ben o zaman yine TRT'den para almadım. O gün de almadım, şu anda da almadım, şu anda da bir tek sözleşmem dahi yok.

"HİÇBİR ŞEY TALEP ETMİYORUM"

