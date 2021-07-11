'Türkiye'nin Real Madrid'ini kuruyorum...'

David Luiz için görüşmelere devam eden Adana Demirspor yıldız stoperle anlaşmaya çok yakın.

11 Temmuz 2021 Pazar - 11:08
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26 yıllık Süper Lig özlemine son verip hasreti sona erdiren Adana Demirspor’da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Lacivert- Mavililer’de Belhanda ve Balotelli transferlerinden sonra bir diğer dünya yıldızı David Luiz’in gündeme gelmesi büyük yankı uyandırmıştı.
 
MENAJERİ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
 
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın David Luiz’le yaptığı görüşmenin detayları netleşmeye başladı. Başkan Sancak, yıldız stoperle bizzat görüşüp, “Türkiye’nin Real Madrid’ini kuruyorum. Senin de bu takımda olmanı istiyorum” ifadelerini kullandı. Bonservisi elinde olan Luiz’in yıllık 4 milyon Euro ücret talep ettiğini bildirdiği belirtildi. Adana Demir’in yıldız stoperin Türkiye haklarını elinde bulunduran Lucas Köse ile temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.

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Etiketler: david luiz adanademir spor
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