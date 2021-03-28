'Türkler Çarşamba Hollanda'yı dün de Norveç'i rezil etti'

Dün akşam Türkiye'nin Norveç galibiyeti Almanya ve İtalya'da da ses getirdi.

28 Mart 2021 Pazar - 15:25
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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç'i 3-0 yenen A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti, İtalyan spor basınında yer buldu. 
 
Ülkenin önde gelen spor gazetesi Corriere dello Sport milli takımın, Norveç'i 3-0 yendiği maçı, "Bu Türkiye gerçekten korkutucu" başlığıyla duyurdu. 
 
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki ay-yıldızlıların, 11 Haziran'da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile oynayacağına dikkat çekilen haberde, Türkiye'nin Hollanda'nın ardından Norveç'i de yenerek "uçuşa geçtiği" belirtildi. 
 
Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da A Milli Takımı zaferinden ötürü arayarak tebrik ettiği yazıldı. 
 
Tuttosport gazetesi de "Norveç karşısında süper Türkiye" başlığı ile ay-yıldızlıların, Hollanda'nın ardından Norveç'i 3-0 yenerek ses getiren bir galibiyet aldığını yazdı. 
 
Gazete, Ozan Tufan'ın attığı 2 golle maçın başrolünde yer aldığını ifade etti. 
 
Türkiye'nin bu performansının EURO 2020 öncesi İtalya'ya uyarı niteliğinde olduğu kaydedildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç'i 3-0 yenen Türk Milli Takımı'nın galibiyeti, Alman basınında da geniş yer aldı.
 
Kicker dergisi, "Ozan Tufan Norveç'e karşı parladı: Başlangıçta erken, daha sonra olağanüstü" başlığını kullanarak, Türkiye'nin Dünya Kupası elemelerinde ikinci maçını da kazandığını belirtti. Türkiye'nin Norveç'i 3-0 yendiği maçta, sağlam bir savunma ve soğukkanlı fırsatları değerlendirmenin zaferin anahtarı olduğu vurgulanarak, Haaland ve Sörloth'un başını çektiği Norveç hücumunun etkisiz kaldığı ve şansız olduğu ifade edildi.
 
Bild gazetesi "Haaland'a karşı galibiyet. Türkiye Dünya Kupası'nı hayal ediyor" başlılığıyla Türkiye'nin galibiyetini okuyucularına duyurduğu haberde, Türkiye'nin formda olduğu ve Dünya Kupası elemlerinde kazanmaya devam ettiğini kaydetti.
 
Haberde, Borussia Dortmund'da forma giyen yıldız futbolcu Erling Haaland'ın oynadığı Norveç'i 3-0 yendiği anımsatılan haberde, gollerin Ozan Tufan ve Freiburg'un eski oyuncusu Çağlar Söyüncü'den geldiği belirtildi.
 
 Haberde ayrıca, "Türkiye çarşamba günü Hollanda'yı rezil etti, Portakalları 4-2 yenerek evine gönderdi." ifadesi kullanıldı.
 
Haber kanalı NTV de  "Haaland da Türkiye'yi durduramadı" başlığını kullanırken, Sportbild dergisi ise "Haaland ve Norveç için acı yenilgi"  başlığıyla Türkiye'nin Norveç'i 3-0 yendiği karşılaşmanın haberini okuyucularıyla paylaştı.

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Etiketler: norveç türkiye
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