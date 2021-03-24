'Türkler çok şanslıydı, o iki yıldızımız olsaydı...'

Türkiye karşısında tarihi bir hezimet alan Franck de Boer maçtan sonra Van Dijk ve Ake olsalardı sonuç değişik olabilirdi dedi.

24 Mart 2021 Çarşamba - 22:50
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Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, Türkiye'ye 4-2 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.
 
Karakter gösteremediklerini kaydeden De Boer, "3-0 geri düştüğünüz zaman biraz daha agresif oynamanız gerekiyor. 3-0'dan sonra biraz karakter göstererek oynamalıydık. 3-0'dan 3-2'ye getirdik, devam edip maçı da kazanabiliriz diye düşündük." dedi.
 
Kötü oynadıklarını ifade eden teknik adam, "İlk yarıda yaptıkları gibi, ikinci yarıda 1 defa geldiler ve gol attılar. Çok iyi fırsatlar da bulduk. İlk yarıda Malen ile bir fırsatımız vardı. Savunmada çok kompakt ve agresif oynadı Türkiye. Aralara giremedik fazla. Çok pozisyon ürettik diyemem. De Ligt'in kafa vuruşu goldü. Türkiye şanslıydı, şans bize gülmedi. Genel olarak, en iyi oyunumuz değildi bu. Van Dijk ve Ake olsalar oynarlardı. Bu bahane değil. Biz daha iyi oynamalıydık. Türkler daha iyi oynadı."

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Etiketler: franck de boer türkiye hollanda
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