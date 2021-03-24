'Türkler çok şanslıydı, o iki yıldızımız olsaydı...'

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer, Türkiye'ye 4-2 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

Karakter gösteremediklerini kaydeden De Boer, "3-0 geri düştüğünüz zaman biraz daha agresif oynamanız gerekiyor. 3-0'dan sonra biraz karakter göstererek oynamalıydık. 3-0'dan 3-2'ye getirdik, devam edip maçı da kazanabiliriz diye düşündük." dedi.