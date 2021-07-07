'Vakt-i Fener' projesinde kombine fiyatlarını açıkladı

07 Temmuz 2021 Çarşamba - 12:28
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Vakt-i Fener' projesinin tanıtımı sırasında gazetecilere açıklamalar yaptı. Ali Koç'un proje tanıtımı esnasındaki açıklamalarına Fanatik
gazetesinden Eylem Türk köşesinde yer verdi.
İşte Ali Koç'un sözleri...
"Önümüzdeki dönemde dijital stratejilere ağırlık vereceğiz. Bunlardan birisi sanal market... Ayrıca YouTube
üzerinden bugüne kadar 5-6 milyon TL gelir elde ettik. Bunun 25 milyon TL’ye çıkması için çalışacağız. Kripto para konusunu önemsiyoruz. Bu projemizin tanıtımını ağustos ayı sonunda gerçekleştireceğiz. Buradan birkaç 100 milyon liralık gelir sağlama imkânımız var. Kadın futbolu şubesini kurduk. Yeni dönemde bu alan hızla gelişti. Loca sahiplerine teşekkür ediyorum. Pandemi nedeniyle bir iki maç dışında localarını kullanamadılar. Yine de desteklerini sürdürdüler. Bu yıl locaları henüz satışa çıkarmadık. Pandeminin seyrini izlemek istiyorum. Ancak fiyatlarımız 50-160 bin euro arasında olacak."