'Verin tazminatlarımızı gidelim'

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Mirin, Lens ve Douglas alacaklarından vazgeçmiyor.

07 Ekim 2020 Çarşamba - 9:31
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kadro dışı bıraktığı Mirin, Lens ve Douglas gerek Süper Lig gerekse yurt dışından gelen teklifleri reddetti ve transfer dönemi geçmesine ve oynatılmama ihtimaline karşın kulüpte kaldı. Üç oyuncunun "Sözleşmemiz bitene kadar Beşiktaş'tan ayrılmayız. Buradan aldığımız ücreti başka takımlar vermiyorlar. Bu nedenle ayrılmak istemiyoruz" demeleri yönetimde şok etkisi oluşturdu.
 
TAZMİNAT ŞARTI
 
Yönetim bu üç futbolcu için altyapılarda ayrı ayrı saatlerde antrenman programı koydu. Üçlü, tek tek Altyapı Sorumlusu Mehmet Ekşi ve ekibi nezaretinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Lens, tazminatlarının ödenmesi halinde takımdan ayrılabileceklerini yönetime iletti. (Milliyet)
 

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Etiketler: mirin douglas lens
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