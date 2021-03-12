'Yakışmayan görüntüler içinde olmayacağım'

Fenerbahçe'de önce kadro dışı bırakılan ardından affedilen Caner Erkin 'Bana yakışmayan görüntüler içinde olmayacağım" dedi.

12 Mart 2021 Cuma - 11:34
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Şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe'de Caner Erkin krizi tatlıya bağlandı. Disiplinsiz davranışları sebebiyle Trabzon deplasmanı öncesi teknik heyetin isteği üzerine yönetim tarafından kadro dışı bırakılan tecrübeli oyuncuya şartlı af çıktı.
 
Teknik direktör Erol Bulut, kendisinden özür dileyen Caner'e benzer hareketlerde bulunmaması şartıyla son bir şans daha verme kararı aldı. Sportif direktör Emre Belözoğlu ve Erol Bulut'la yaptığı konuşmalardan sonra Caner dün takımla birlikte idmana çıktı.
 
FILIP NOVAK'IN YEDEĞİ
 
Kalan 12 haftada Caner Erkin'e ihtiyaç olacağı düşüncesi ve oyuncunun pişmanlığı Erol Bulut'un af kararında etkili olurken, tecrübeli oyuncunun hocasına, "Kazanma hırsıyla bazen yanlış hareketler yapabiliyorum. Şampiyonluk yolunda takıma katkı vermek istiyorum. Bir daha yakışmayan görüntüler içinde olmayacağım" dediği öğrenildi.
 
Af kararına rağmen Caner formasına kavuşamayacak. Sol bekte Novak'la devam etme kararı veren Erol Hoca, mecburiyet olmadığı takdirde Caner'i yedek soyunduracak. (Türkiye)

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Etiketler: caner erkin fenerbahçe
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