'Yarım kalan hikayemin devamını yazmak için buradayım'

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar "yarım kalan hikayemin devamını yazmak için buradayım" dedi.

29 Ekim 2020 Perşembe - 12:18
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Beşiktaş formasıyla 3. maçında golle tanışan Vincent Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın'a başarı sözü verdi.
 
Kendisine inandığı için hocasına teşekkür eden Kamerunlu yıldız futbolcu, "Her geçen gün daha iyi olacağıma inanıyorum. Şu anda potansiyalimin biraz altındayım. Ancak performansımı 90 dakikaya yayacak güce de sahibim. Hazır olabilmek adına belli bir döneme ihtiyacım vardı. O süreci neredeyse tamamladım sayılır. Bundan sonra gollerime devam edip, Beşiktaş'ın hedeflediği başarılara daha çok katkıda bulunacağım" açıklamasında bulundu.
 
BU GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM
 
Kara Kartal'ın 28 yaşındaki golcüsü, sözlerine şöyle devam etti:
 
"İlk geldiğimde de söylediğim gibi yarım kalan hikayemin devamını yazmak için buradayım. Artık meydan okumaya hazırım. Türkiye'yi ve Süper Lig'i çok iyi biliyorum. Forma giyeceğim tüm maçlarda terimin son damlasına kadar sahada her şeyimi vereceğim. Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım. Beşiktaş'ın hedefi her zaman zirvedir. Ben de bunun bilincindeyim."
 
Bu arada Vincent Aboubakar'ın milli ara ve bay geçilen haftayla birlikte 22 günün 20'sinde Ümraniye Nevzat Demir tesislerine gelip, özel olarak çalıştığı, yalnızca 2 gün izin yaptığı öğrenildi.
 
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Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 3 karşılaşmada 199 dakika sahada kalan Vincent Aboubakar, 1 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de asist yapmayı başardı. Bu karşılaşmalarda 2 isabetli şut çeken Kamerunlu yıldız futbolcu, yüzde 77 pas isabetiyle oynadı.
 

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Etiketler: aboubakar beşiktaş
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