Emre Belözoğlu, dünkü antrenmanda gazetecilerle sohbet etti. Sarı-Lacivertliler’in sportif direktörü, samimi açıklamalar yaptı. Belözoğlu, son haftalarda alınan galibiyetlerin herkesi mutlu ettiğini belirterek, “Yeni bir takım, yeni bir sportif direktör ve henüz üçüncü yılında bir başkan var. Ama aldığımız sonuçlar hepimizi mutlu ediyor. Skorlar yanımızda, oyun olarak da iyi bir futbol ortaya koyuyoruz. Umarım böyle devam edecek. Yapacak çok işimiz var. Camiamızdan ve taraftarımızdan tek beklentimiz sabır ve güven. Futbolda iyi olduğu kadar kötü sonuçlar da var. Taraftarımızın her şartta bize destek vermesini bekliyoruz. Tek amacımız sezon sonunda onları mutlu etmek” diye konuştu

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