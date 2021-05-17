'Yeni Eljif Elmas' Besar Gudjufi Beşiktaş'ta

Süper Lig'de şampiyonluğa uzanan Beşiktaş, transfer sezonunun yaklaşmasıyla birlikte transferde gaza bastı. Siyah-beyazlılar, gelecek sezonun kadrosunun yanı sıra ileriye dönük genç yetenek arayışında da ilk hedefine Besar Gudjufi ile ulaştı. Kartal, Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği ve transferi için yoğun çaba harcadığı 16 yaşındaki Makedon futbolcu Besar Gudjufi'nin transferinde sona geldi. Potansiyeliyle dikkat çeken ve Makedonya 1. Ligi'nde Belasica formasıyla 12 maça çıkıp 2 gol, 3 asist kaydeden genç yeteneği Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb de transfer etmek istiyordu.

Uzun araştırmalar sonucu önemli potansiyel taşıdığı konusunda hem fikir olunan 2004 doğumlu sol kanat oyuncusu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi ve Beşiktaş tarafıyla görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşme sonrası prensipte el sıkışılırken oyuncuya ilerleyen günlerde 5 yıllık sözleşme imzalatılması planlanıyor.

Ülkesinin milli takımında alt yaş kategorilerinde forma giyen Gudjufi, gelecek potansiyeli açısından Fenerbahçe'nin 16 milyon Euro'ya Napoli'ye sattığı vatandaşı Eljif Elmas'a benzetiliyor. 'Futbolcunun geçmişine yatırım değil geleceğine yatırım yapıyoruz. Bu dönemde de yaşlı oyuncuları almayacağız. Eskiden iyi futbolcuymuş tamam da bize ne? Biz genç oyuncuların peşindeyiz.'

En kolay transferimiz Josef en zoru ise Mensah oldu. Bir önceki yönetim Beşiktaş'ı terk etmiştir. 'Gökdeniz Bayraktar transferini önceden duyulduğu için yapamadık. Son anlarda sonuçlanmadı.'

'Biz sözleşme yaparken Abobuakar ile konuştuk bazı şartlar sunduk. O da bunu kabul etti. Son maçlarda oynamadı bunun nedeni de sakatlığı doktor raporlarıyla sabit. Oyuncumuzla ilgili olumsuz bir düşüncemiz yok. Josef de Souza ile transfer pazarlığı yaparken menemen yedik. Menemen yedikten sonra Josef ile anlaştık. Bana dedi ki 'Ağabey keşke menemenin parasını ben ödeseydim nereden nereye geldik.' Öyle bir pazarlık yaptım.'

