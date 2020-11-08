'Yere yatın dedi küfürler yağdırdı'

Süper Lig'de oynanan Gaziantep - Beşiktaş maçının yankıları sürüyor. Beşiktaş cephesi, Gaziantep teknik direktörü Sumudica'nın küfür ettiğini hakemlere söylerken verdikleri yanıt karşısında şaşırdılar. Öte yandan maç sonunda gerginliğin koridorlarda devam ettiği ortaya çıktı.

08 Kasım 2020 Pazar - 14:25 | Son Güncelleme : 08 11 2020 - 14:30
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Beşiktaş'ta Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya öfke dinmiyor. Rumen teknik adamın hem sahadakileri tahrik ettiği hem de küfür ettiği belirtildi.
 
Beşiktaş yedek kulübesindeki tercümanlar, Rumen teknik adamın Josef de Souza'ya Portekizce küfür ettiğini söyleyerek yetkilileri uyardı. Bunun üzerine antrenör Murat Şahin, buna sert çıktı. Bu durumu teknik heyet önce dördüncü hakeme, sonra da orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya anlattı.
 
"Böyle şeyler olabiliyor"
 
Gaziantep Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Maç esnasında böyle heyecanlı hareketler olabiliyor. Maçın heyecanını yaşayan her iki taraf bazı istenmeyen durumlara sebep olabiliyorlar. İnşallah bundan sonraki maçlarda teknik heyetimizin daha dikkatli olması için gerekli uyarıları yapacağız" dedi.
 
"Kırmızı kart ağır"
 
Gaziantep karşısında Beşiktaş kalesini koruyan Ersin'in, gördüğü kırmızı kart, hem yönetim hem de teknik heyet tarafından ağır bulundu. Maçtan sonra görüntüleri seyreden siyah-beyazlılar, bariz gol şansının olmadığı Ersin'in önce topa vurduğu sonra ayağını geri çekmeye çalıştığını ifade ettiler. Bu konuda eski hakemleri de arayan yönetime kararın ağır olduğunu belirtildi.
 
"Portekizce bilmiyoruz"
 
Hakemler Sergen Yalçın ve Murat Şahin'e, "Portekizce bilmiyoruz. Ne dediğini anlamıyoruz. O yüzden bir şey yapamayız" yanıtını verdikleri öğrenildi.
 
Beşiktaş yedek kulübesi ayrıca maçta öne geçen Sumudica'nın oyuncularına, "yere yatın" diye talimat vermesine de tepki gösterdi.
 
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, "Biz kendi hatalarımızla puan kaybettik. Mağlubiyete bahane aramıyoruz ama karşımızda da centilmence oynayan bir rakip olmalı" diye konuştuğu öğrenildi.
 
Beşiktaş kafilesi ile Sumudica arasındaki gerginliğin, koridorlarda devam ettiği vurgulandı.
 

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Etiketler: sumudica gaziantep beşiktaş sergen yalçın
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