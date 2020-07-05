05.07.2020 Günün Canlı Maç Yayınları

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

13:00 GK1 Gwangju FC - Daegu FC

13:00 GK1 Sangju Sangmu Phoenix - Jeonbuk

13:00 GK1 Seongnam FC - Pohang Steelers

15:00 İS1 Athletic Bilbao - Real Madrid

16:30 RSP FC Ufa - FC Ural

18:00 İS1 Espanyol - Leganes

19:00 PO1 Gil Vicente - Rio Ave

20:30 RSP Krasnodar - Zenit

20:30 İS1 Osasuna - Getafe

21:15 PO1 CD Tondela - Famalicao

23:00 İS1 Villarreal - Barcelona

Real Madrid ve Barcelona'nın şampiyonluk yarışı Misli.com'da!

La Liga'nın zirvesinde 4 puanlık fark yapan Real Madrid, Athletic Bilbao deplasmanında...

Üst üste puan kayıplarıyla geri düşen Barcelona, salgın arasından sonraki dönüşte formuyla dikkatleri üzeri çeken Villarreal'e konuk olacak...

İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Benfica ile Porto'nun amansız şampiyonluk yarışı da Misli.com'da!

Dün akşam Benfica kazanıp puan farkını 3'e düşürdü, amansız yarış tüm hızıyla sürüyor...

Bu akşam ise Portekiz Primeira'da önce Gil Vicente ile Rio Ave kozlarını paylaşacak, ardından Tondela ile Famalicao...

Hafta sonu geldiğinde Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!

Hafta içi her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...

Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!

Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da!