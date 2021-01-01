1,5 milyon euro + bir futbolcu

5 Ocak’ta resmen başlayacak transfer dönemi öncesi Trabzonspor Yönetimi gaza bastı... Teknik direktör Abdullah Avcı, ilk etapta orta sahadaki sıkıntının çözülmesini istiyor. Bunun için 2 hatta 3 oyuncu talep eden Avcı’nın, yurt içindeki gözdesi Berat Özdemir... Gençlerbirliği’nin 22 yaşındaki önliberosu, yazın da Bordo-Mavililer’in gündemindeydi. Performansı her geçen hafta biraz daha yükselen Berat, Avrupa kulüpleri tarafından izleniyor. Trabzonspor, milli oyuncuyu ne olursa olsun renklerine bağlamak istiyor. Sezon öncesinde kapıyı 3 milyon Euro’dan açan, sonrasında 2.5 milyon Euro’lara düşen Gençlerbirliği’ne bu kez 1.5 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli ve takasta futbolcu önerileceği belirtildi.

İstediği 6 numara

Abdullah Avcı, yakından tanıdığı ve gelir gelmez takıma katkı sağlayabileceği için Berat Özdemir konusunda ısrarcı. Savunmanın hemen önünde 6 numara diye tabir edilen bölgede görev yapan Berat, güçlü fiziği ve oyun görüşünün yanı sıra hücuma katkısıyla da fark yaratıyor.