1.6 milyon euro'ya alınmıştı! Pelkas çılgınlığı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında konuk olduğu Erzurumspor 'u 3 golle mağlup etti. Mücadeleye Mert Hakan'a asist yapan, bir kez ağları sarsan Dimitris Pelkas damgasını vurdu.

Sarı lacivertlilerde Erol Bulut 'un değişmez ismi olan 27 yaşındaki orta saha, Erzurumspor deplasmanındaki performansıyla yine göz doldurdu.

2 gole katkıda bulunan Pelkas, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla gol sayısını 4'e çıkarırken asist sayısını ise 5'e yükseltti.

Sarı lacivertli formayla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 13 maça çıkan Pelkas, 5 gol atıp 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

Pelkas, performansını istikrarlı bir şekilde yükseltirken sosyal medyada da günün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Erzurumspor maçındaki performansıyla Twitter 'da Trend Topic olan Pelkas hakkında binlerce olumlu yorum yapıldı.

"EN AZ 20 MİLYON EURO"

Sarı lacivertli taraftarlar, sezon başında PAOK'tan 1.6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen oyuncunun 20 milyon eurodan aşağı satılmaması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

"TAKIM İÇİN HER ŞEYİMİ VERİCEM"

Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Pelkas, "Sahada yüzde yüzümü vereceğimden emin olmalarını istiyorum. En iyi şekilde her özelliğimi geliştirip antrenmanlara da hazır şekilde çıkıp sahada her şeyimi vermeyi düşünüyorum. Bütün gücümü göstermek istiyorum. Fenerbahçe'yi çok seviyorum." diye konuşmuştu.