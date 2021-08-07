1.600 puanın 600'ü Sivasspor'dan

Dinamo Batumi'yi deplasmanda 2-1 yenen Sivasspor Türkiye'ye 600 puan kazandırdı.

07 Ağustos 2021 Cumartesi - 11:53
İLGİLİ HABERLER
Yok böyle bir seri! Sivasspor tutulamıyor Azubuike resmen Sivasspor'da Sivasspor'un Konferans Ligi rakibi belli oldu İstediği oyuncu resmen açıkladı! Çalımbay'dan 'Yabancı kuralı' tepkisi

UEFA Ülke Katsayı Sıralaması açısından çok kritik bir sezondayız... Sıralamada bu haftaki maçların ardından Çekler'den 17.'liği geri aldık. Ancak 2021-22 dönemini ilk 15 içinde tamamlayamazsak, 2023-24'te Avrupa'ya 5 değil, 4 takım gidecek, Devler Ligi'nde tek temsilcimiz olacak ve Avrupa Ligi'nde ise hiç olmayacağız. İşte böyle bir dönemde Sivasspor, şu ana kadar Konferans Ligi ön elemesinde oynadığı 3 maçı da kazanarak, ülkemize toplamda 600 puan kazandırdı. 2. ön elemede Moldova'dan CS Petrocub'u her iki maçta da 1-0'lık skorlarla eleyen Yiğido, 3. ön eleme ilk sınavında Dinamo Batumi'yi deplasmanda 2-1'le geçti.
 
Beşiktaş 'tan bonus katkısı
 
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takımı, genel sıralamada 22.000'le 17. sıradaki Türkiye'nin bu sezon kazandığı 1.600 puanın 600'ünü sahiplendi. Kalan 1.000 puanının 800'ü Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara kaldığı için bonus olarak geldi. 100'er puan da Trabzonspor 'un Molde, Galatasaray 'ın da St Johnstone beraberlikleriyle kazanıldı. Kırmızı- Beyazlılar ayrıca Batumi'yi yenerek, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 20'ye (13 galibiyet, 7 beraberlik) çıkardı ve Türk kulüplerinin Avrupa'da oynadığı son 14 maçta elde ettiği 5 galibiyetin de tek başına sahibi oldu.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: sivasspor uefa
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Vitor Pereira hesabını kesmişti! Ve yılın transfer bombası patladı! Caner Erkin'in yeni takımı... Vitor Pereira hesabını kesmişti! Ve yılın transfer bombası patladı! Caner Erkin'in yeni takımı...
Busenaz Sürmeneli'nin altın madalyasına Ugandalı hakem damgası! Verdiği puan ortaya çıkınca...Busenaz Sürmeneli'nin altın madalyasına Ugandalı hakem damgası! Verdiği puan ortaya çıkınca... Fenerbahçe'den Beşiktaş'a tarihe geçecek transfer teklifi! 'Biz oynatmayacağız size verelim'Fenerbahçe'den Beşiktaş'a tarihe geçecek transfer teklifi! 'Biz oynatmayacağız size verelim' İspanya karıştı! Messi öfkesi aldı başını gitti! 'Defol git senin yüzünden oldu...'İspanya karıştı! Messi öfkesi aldı başını gitti! 'Defol git senin yüzünden oldu...'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.