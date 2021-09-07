1 ay önce Fenerbahçe'ye imza atan Burak Kapacak için Altay devrede

Anlaşma sağlanması halinde Burak Kapacak, siyah-beyazlıların dış transferde Ceyhun Gülselam’dan sonra el sıkıştığı 2’nci yerli futbolcu olacak. Fenerbahçe’de lisansı yeni çıkarılan genç futbolcu geçen sezon Bursaspor’da 7 gol, 7 asistle oynamıştı. Bu arada Altay yönetiminin Polonyalı bir oyuncuya teklif sunduğu ancak yüksek maliyeti nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği öğrenildi.