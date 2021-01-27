1 dakikada iki bomba iddia! İşte Diagne'nin yeni takımı

27 Ocak 2021 Çarşamba - 12:55
İngiliz basını, Premier Lig
ekibi West Bromwich'in Diagne'nin kiralık transferi için Galatasaray
'la anlaşmaya vardığını duyurdu.
Sky Sports muhabiri Rob Dorsett, West Bromwich ile Galatasaray'ın Diagne için anlaşma sağladığını açıkladı. Dorsett anlaşmanın satın alma opsiyonlu olduğunu belirtti.
Albion'un şu anda Senegalli forvetin İngiltere
'ye gidip sağlık
kontrolünden geçmesi için düzenlemeler yaptığı ifade edildi.
MISIR'DAN ÇARPICI İDDİA
WBA ile anlaştığı iddia edilen Diagne için Mısır
'dan çok çarpıcı bir bilgi geldi. Ülkenin tanınımış muhabirlerinden bir gazetecinin Mostafa Mohamed'in işini bitiren Galatasaray'ın Diagne'yi Zamalek'e gönderdiğini belirtirken, Mostafa Mohamed - Diagne takasının en kısa sürede açıklanacağı bildirildi.