1 dakikada iki bomba iddia! İşte Diagne'nin yeni takımı

Sky Sports muhabiri Rob Dorsett, West Bromwich ile Galatasaray'ın Diagne için anlaşma sağladığını açıkladı. Dorsett anlaşmanın satın alma opsiyonlu olduğunu belirtti.





MISIR'DAN ÇARPICI İDDİA



WBA ile anlaştığı iddia edilen Diagne için



Albion'un şu anda Senegalli forvetin İngiltere 'ye gidip sağlık kontrolünden geçmesi için düzenlemeler yaptığı ifade edildi.WBA ile anlaştığı iddia edilen Diagne için Mısır 'dan çok çarpıcı bir bilgi geldi. Ülkenin tanınımış muhabirlerinden bir gazetecinin Mostafa Mohamed'in işini bitiren Galatasaray'ın Diagne'yi Zamalek'e gönderdiğini belirtirken, Mostafa Mohamed - Diagne takasının en kısa sürede açıklanacağı bildirildi.