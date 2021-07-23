1 milyar dolarlık kazançla rekor kırdı

Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, aktifk basketbolculuk kariyer kazançlarında 1 milyar doları aşan ilk NBA oyuncusu oldu.

23 Temmuz 2021 Cuma - 13:22
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Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, aktifk basketbolculuk kariyer kazançlarında 1 milyar doları aşan ilk NBA oyuncusu oldu.
 
Space Jam: A New Legacy" filminin piyasaya sürülmesiyle kazancı 10 haneli rakama ulaşan James, aynı zamanda Kuzey Amerika takım sporlarında 1 milyar dolarlık kariyer kazancını geride bırakan ilk aktif sporcu oldu.
 
Tiger Woods, Floyd Mayweather, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Roger Federer, aktif sporculuk dönemlerinde en az 1 milyar dolar kazanan diğer sporcular olarak biliniyor.
 
James, 2003'teki çaylak sezonundan bu yana aldığı maaşlarıyla 330 milyon dolar ve saha dışı sponsorluklarından, ürünlerinden, lisanslardan ve medya şirketinden 770 milyon dolar daha kazandı. 36 yaşındaki oyuncu, saha dışındaki birçok sponsorluk anlaşmalarından yılda 100 milyon dolardan fazla para kazanıyor.
 
NBA'deki kariyer kazancı açısından LeBron'un en yakın rakipleri ise Kevin Durant (580 milyon dolar) ve Steph Curry (430 milyon dolar) olarak kayıtlarda yer alıyor.
 
LeBron'un, 1984'te Chicago Bulls'a katılmasından bu yana toplam kazancı kabaca 2 milyar dolar olan Michael Jordan'a ulaşmak için önünde hala uzun bir yol bulunuyor.

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Etiketler: leBron james nba
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