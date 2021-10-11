1 milyon euro'ya kiralanmıştı! Galatasaray'ın Halil Dervişoğlu planı ortaya çıktı

Galatasaray'ın Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu için sarı kırmızılılar sezon sonunda tüm şartlarını seferber edecek.

11 Ekim 2021 Pazartesi - 9:41
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Halil Dervişoğlu'na başka bir takım talip olursa bunu Galatasaray'a bildirmek zorunda. Galatasaray da yapılan teklifin 1 milyon Euro düşüğüne Halil Dervişoğlu'nu satın alabilecek. 22 yaşındaki milli forvet Türk futbolununun gelecek adına önemli golcüleri arasında gösteriliyor.
 
Halil Dervişoğlu'nu Brentford'dan 1 milyon Euro'ya kiralayan Galatasaray sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramasa da öncelik sözü aldı.
 
Sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in takımda kalmasını istediği Halil'in ön satın alma hakkına sahip. İşte detaylar...
 
Brentford sezon sonunda Halil Dervişoğlu için gelecek olası teklifleri değerlendirebilir. Ancak İngilizler Halil'i satmaya karar verirse, değerlendireceği yazılı teklifi Galatasaray'a bildirmek zorunda.
 
Sarı-kırmızılılar, da diğer kulübün önerdiği rakamın 1 milyon Euro altını ödemeyi kabul ederse 22 yaşındaki milli forveti kadrosuna katacak. (Sabah)

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Etiketler: halil dervişoğlu galatasaray
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