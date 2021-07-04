1 sene sonra değeri 10 milyon euro olacak!

Galatasaray’ın transferini son aşamaya getirdiği Barış Alper Yılmaz planı belli oldu. Sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü’nden 1.5 milyon euroya transfer edecekleri 21 yaşındaki futbolcudan para kazanmayı amaçlıyor.

Keçiörengücü Yönetimi ve futbolcu ile her konuda anlaşan sarı-kırmızılıların, oyuncu kanadındaki menajer sorunlarının halledilmesini beklediği ortaya çıktı. Cim-Bom’un 21 yaşındaki futbolcu ile 5 senelik kontrat yapacağı dile getirildi.