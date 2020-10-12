10 milyon euro hesaba yattı!

Trabzonspor, Leipzig'e gönderdiği Sörloth'tan 10 milyon euro kazandı.

12 Ekim 2020 Pazartesi - 11:57
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Sezon başında Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth kasayı rahatlattı. Alman kulübü, Norveçli forvet oyuncusunun 10 milyon euro'luk bonservis bedelini bordo- mavililerin hesabına yatırdı.
 
 
Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma gereği gelirin bir bölümü borçtan düştü, diğer kısmı Trabzonspor'un transfer ödemelerine gitti.
 
FUTBOLCULARIN ALACAKLARI YATIRILACAK
 
Alexander Sörloth'tan gelen para ayrıca futbolcuların alacaklarına yatırılacak. Düzenli maaş ödemesiyle birlikte Trabzonspor'da yönetim, futbol takımının sahaya çıktığında aklının geride kalmayacağını hesaplıyor. Norveçli yıldızın satışı, Fırtına'nın kasasına büyük kolaylık sağladı.
 
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Etiketler: söroth trabzonspor leipzig
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