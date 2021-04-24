10 oldu! Rıza Kayaalp Avrupa Şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen 130 kiloda milli sporcu Rıza Kayaalp, Gürcü rakibi Iakobi Kajaia’yı mağlup ederek altın madalya kazandı ve kariyerinde 10’uncu kez Avrupa Şampiyonu oldu.

24 Nisan 2021 Cumartesi - 22:43
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Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya elde etti.
 
Başkent Varşova'da gerçekleştirilen şampiyonanın 6. gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia ile karşılaştı.
 
Günün son müsabakasında Gürcü rakibini 3-1 mağlup eden Rıza Kayaalp, kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu kazandı.
 
En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza, kendisine ait rekoru geliştirdi.
 
Kariyerinde ayrıca 4 dünya şampiyonluğu ile olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan milli güreşçi, Polonya'nın başkenti Varşova'daki şampiyonada elemelerde Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy, çeyrek finalde de Rumen Alin Alexuc'u sayı tuşuyla mağlup etmişti.
 
Rıza Kayaalp, yarı finalde Alman Eduard Popp'u 5-0 öndeyken tuşla yenmiş ve Avrupa şampiyonalarında 11. kez finale yükselmişti.
 
Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın grekoromen stilde yapılacak müsabakalarla sona erecek. Milli sporculardan Kerem Kamal altın, Murat Fırat bronz madalya maçına çıkacak.

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Etiketler: rıza kayaalp
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