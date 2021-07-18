10 üzerinden 7! Yacine Adli Galatasaray'a...

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV Eindhoven ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray , bir yandan da takıma katılacak isimlere yoğunlaştı. Teknik direktör Fatih Terim , orta saha hattına takviye yapılması için yönetime öneride bulunmuştu.

Tecrübeli teknik adamın sunduğu oyunculardan biri de Fransa 'da küme düşürülen Bordeaux'nun genç 10 numarası Yacine Adli oldu... Yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken gideceği adreslerle ilgili ihtimal yüzdeleri paylaşıldı.

Cezayir asıllı Fransız orta saha oyuncusunun Galatasaray'a gelme ihtimalinin 10 üzerinden 7 olduğu ve sarı-kırmızılı takımın genç futbolcu için en muhtemel kulüp görüldüğü bildirildi. Özellikle, Terim'in oyuncuyu ısrarla istediği ve iki kulübün görüşmeleri sürdürdüğü bilgisi de aktarıldı.