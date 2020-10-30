11 maç kaldı! Fatih Terim Babel'i...

Ryan Babel’in son dönemdeki performansı Galatasaray yönetiminin ve teknik direktör Fatih Terim ’in bu oyuncuya yönelik planlarında önemli bir değişime yol açtı.

Sezon başında gönderilmesi için büyük çaba harcanan ancak talipli çıkmadığı için takımda kalan Hollanda lı futbolcu, başarılı futbolunun yanında yönetimden gelen ücret indirimini sorun çıkarmadan kabul edince, hakkındaki düşünceler olumlu yönde değişti....

Mukavelesinde ‘2020-21 sezonunda 20 maç oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar’ maddesi bulunan ve şimdiye dek 9 karşılaşmada forma giyen Babel, 11 maçta daha sahaya çıkarsa sezon da Galatasaray’da kalacak.

EURO 2020'de Hollanda forması giymek istiyor

Fatih Terim’in ise gerek saha içi gerekse saha dışındaki iyi niyetli yaklaşımı nedeniyle Babel’in kontratını bir kenara bırakıp, sadece performansını dikkate alacağı belirtildi. Geçen hafta 2-1 kazanılan Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında sahanın en iyileri arasında yer alan ve bir de asist yapan Babel, bu şekilde devam ettiği taktirde oynamaya devam edecek ve bu da sözleşmesinin uzamasını sağlayacak. 34 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 2021 yılına ertelenen 2020 Avrupa Şampiyonası’nda Hollanda Milli Takımı’nda oynamayı çok istediği ve bu nedenle kendisine daha çok dikkat ettiği belirtildi.

(Hürriyet)