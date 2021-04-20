12 dev kulübe tarihi para cezası!

Dünyanın en büyük ve en çok izlenen kulüplerinden 12'sinin kendi aralarında Avrupa Süper Ligi kurmasının yankıları sürerken, UEFA söz konusu kulüplere karşı tarihin en büyük tazminat davasını açmak için harekete geçti.

Hürriyet'in haberine göre, UEFA'nın hukuk bürosu, Avrupa'daki tüm yerel federasyonlar ve lig yönetimleriyle anlaşarak, 12 kulüp aleyhine uluslararası mahkemelerde 50 milyar Euro'luk dava açacak. Dava dosyası ile ilgili hazırlıklarını hızlandıran UEFA, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklama yapacak. İşte Avrupa futbolunu kaosa sürükleyen krizdeki son gelişmeler...

AVRUPA SÜPER LİGİ İÇİN 6 MİLYAR DOLARLIK KAYNAK!

