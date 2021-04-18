12 dev kulüpten UEFA'ya büyük rest

UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği arasındaki yeni Şampiyonlar Ligi sistemi ve TV yayınları ile pazarlama faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine kulüpler rest çekti.

Fransa'dan Paris Saint-Germain ise Avrupa Süper Ligi teklifini kabul etmedi.

YAYIN VE TİCARİ HAKLARDA ANLAŞMAZLIK



Avrupa'nın önde gelen kulüplerini temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği ile UEFA arasındaki ticari haklar konusunda anlaşmazlık yaşandı. UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği, 17 üyeyle birlikte karma Kulüp Yarışmaları Komitesi kurdu. Bu komite mart ayı içerisinde toplandı. Manchester United Yönetim Kurulu Başkanı Ed Woodward ve Manchester City CEO 'su Ferran Soriano, bu komitenin üyeleri arasında yer alıyordu ve toplantıdan anlaşma olmadan ayrıldı.

Anlaşmazlık, Avrupa Kulüpler Birliği'nin Şampiyonlar Ligi'nin yayın ve ticari haklarının nasıl satıldığı ve pazarlandığına dair daha fazla kontrol sahibi olmak istemesinden kaynaklandı.

UEFA VE FIFA TAVRINI KOYDU

FIFA ve kıtaların futbol konfederasyonları UEFA, CAF, AFC, Concacaf, CONMEBOL ve OFC imzaladıkları ortak bildiriyle Avrupa Süper Ligi projesine karşı açık cephe aldı.

İşte FIFA ve altı konfederasyonun yayınladığı bildiri:

"Son dönemde medyada yer alan Avrupa kulüplerinin kuracağı söylenen Avrupa Süper Ligi projesine karşı FIFA ve altı konfederasyon olarak bir kez daha uyarımızı yapacağız. Bu tür bir turnuva ne FIFA, ne de altı konfederasyon tarafından tanınmayacaktır. Bu turnuvaya katılan kulüpler ve futbolcular, FIFA ve konfederasyonların düzenleyeceği hiçbir organizasyona alınmayacak ve men edilecektir.

FIFA ve konfederasyonları statüsünde, tüm turnuvaların organizatörleri olarak FIFA ve konfederasyonları gösterilmiştir. Global çaptaki tek turnuva FIFA Kulüpler Dünya Kupası'dır ve global çapta başka bir turnuva düzenlenmesi düşünülemez.

Sporun evrensel prensipleri fedakarlık, yükselmeler, düşmeler ve kendini vermedir. Futbol dünyasının piramidinde bunlar vardır. Futbol, bu prensiplerle başarılı bir tarihe sahip olmuştur. Global ve kıtasal turnuvalara katılım her zaman sahada alınacak başarılı sonuçlarla olacaktır.

Gianni Infantino, FIFA Başkanı

Şeyh Selman bin İbrahim, AFC Başkanı

Constant Omari, CAF Başkanvekili

Vittorio Montagliani, Concacaf Başkanı

Alejandro Dominguez, CONMEBOL Başkanı

Lambert Maltock, OFC Başkanı

Aleksander Ceferin, UEFA Başkanı"

'AVRUPA SÜPER LİGİ' NEDİR?