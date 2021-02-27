12 milyon euro'luk Dorukhan Toköz planı!

Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dorukhan Toköz'ün yeni durağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Beşiktaş Dorukhan'a teklifini yapmış ve beklemeye geçmişti.

Milli futbolcu için en güçlü aday ise İspanyol ekibi Real Betis...

SÖZLEŞMESİ BİTEN YILDIZLARI TOPLUYORLAR

İspanyol basınında yer alan haberde Real Betis'in Dorukhan'ın yanında Luis Abraham'a da imza attıracağı iddia edildi.

İspanyol ekibi genç ve gelişime açık aynı zamanda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcular için tüm imkanlarını seferber etti.

6 milyon Euro piyasa değeri olan Dorukhan Toköz'ün yanında Perulu 24 yaşındaki ve piyasa değeri 6.80 milyon Euro olan Luis Abraham'da kadroya dahil edilecek.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Perulu futbolcu, kulübünün yeni sözleşme önerisini reddetti.