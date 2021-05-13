13 milyon euro'luk fiyasko

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında tarihi bir fırsat ı tepti. Haftaya 79 puanla 2. sırada giren sarı-lacivertliler, 81 puanlı lider Beşiktaş ’ın yenilgisini bekliyordu. Aslında her şey tam da istendiği gibi gitti ve Karagümrük hem de 10 kişiyle Beşiktaş’ı 2-1 yendi.

Ancak Fenerbahçe evinde Sivasspor’a mağlup olarak son haftaya lider ve şampiyonluk avantajıyla girme şansını tepti. Emre Belözoğlu ve takımı, Sivasspor karşısında hem hücumda hem de savunmada yokları oynadı.

Sezon başından bu yana 24 transfer yapan Fenerbahçe’de özellikle en fazla yatırımın yapıldığı isimler yine ortada yoktu. Tisserand, Lemos ve Samatta üçlüsüne 13 milyon euroya yakın para harcayan sarı-lacivertliler sezonun genelinde olduğu gibi en kritik anlarda da bu isimlerin hayal kırıklığını yaşadı.



4.5 milyon euroya alınan Tisserand ilk 11’de olsa da 2 golde de hata yaptı ve hatta skor 1-0 iken net bir gol pozisyonunu kaçırdı. Tisserand’ın kaçırdığı fırsat sonrası Sivasspor’u 2’yi buldu.

1.5 milyon euroya yakın maliyetle ve bizzat Emre Belözoğlu’nun referansıyla gelen Lemos da 21 Ocak’taki Sivasspor deplasmanından beri ligde süre alamıyor. Hücum hattında da 6.5 milyon euro bedeli olan Samatta, başarısız bir transfer olarak anılmaya devam etti, gole ihtiyaç duyulan Sivasspor mücadelesinde yedek oturmasına karşın 1 dakika bile süre alamadı. Ankaragücü maçı kadrosuna belindeki ağrılar nedeniyle giremeyen Samatta, Sivasspor maçında yedekler arasına alınmıştı.