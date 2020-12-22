15 dakikada 3 gol!

Süper Lig'in 14.hafta maçında Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırlıyor...

22 Aralık 2020 Salı - 19:16
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GALATASARAY: 2 GÖZTEPE: 1 (İLK YARI OYNANIYOR)

Galatasaray-Göztepe maçı devam ediyor. Süper Lig'de 14. hafta maçında Galatasaray bu akşam sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Bugüne kadar Göztepe ile ligde 56 kez karşı karşııya gelen Galatasaray çıktığı bu maçlarda 31 kez galip ayrılan taraf olurken Göztepe sadece 12 müsabakadan galip ayrıldı. 56 maçta 13 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Süper Lig'de geride kalan 13 haftanın 1 haftasını bay geçen Galatasaray 12 müsabakada 23 puan topladı ve ligin 2. sırasında yer aldı. Konuk Göztepe ise çıktığı 13 maçta 18 puan topladı ve 9. sırada yer aldı.

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Etiketler: göztepe galatasaray
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