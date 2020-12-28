15'te 1'i! Oğulcan'ın kazandığı para şok etti

Galatasaray'ın yeni golcüsü Oğulcan Çağlayan, Falcao'nun kazandığu ücretin 15'te 1'ini alıyor.

28 Aralık 2020 Pazartesi - 8:14
İLGİLİ HABERLER
Cezalı Taylan'ın yerine oynayacak isim belli oldu Galatasaray Terim'siz dolu dizgin devam ediyor Galatasaray'da Feghouli açıklaması İrfan Can'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran yanıt! 'Belki de 7 haftalık sürecin en iyi oyunuydu'

Cim-Bom’da Trabzonspor maçının kahramanı olan Oğulcan’ın Galatasaray’a geliş hikayesi adeta film gibi... 17 yaşında Terim tarafından altyapıya çağrıldı, onun görevi bırakmasıyla Gaziantep’in yolunu tuttu. Futbolu Çaykur Rize’de geliştirip, opsiyonlu sözleşmeyi bile takmadı ve bu sezon yeniden Aslan ile buluştu.
 
Trabzon deplasmanında hem golü hem de futboluyla karşılaşmaya damga vuran Oğulcan Çağlayan’in hikayesi, Yeşilçam filmlerinin senaryosunu aratmadı!
 
2013’te Bursa altyapısında oynarken Fatih Terim’in ısrarla isteyip Florya’ya getirilen Oğulcan, o dönem Terim’in görevden ayrılmasıyla sahipsiz kaldı. 17 yaşındayken geldiği Galatasaray’da ortada kalan Oğulcan’ın hayalleri yıkılmıştı.
 
Oğulcan birkaç ay sonra Florya’ya veda etti ve Gaziantepspor’un yolunu tuttu. Buna karşın Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Oğulcan’ı sürekli genç milli takımlara çağırdı. Başarılı oyuncu, daha sonra Kayseri Erciyes ve Çaykur Rizespor formaları da giydi. Özellikle Karadeniz ekibiyle yaptığı 4+1 yıllık sözleşmesindeki opsiyon, Çaykur Rize tarafından hayata geçirilmek istendi. Ancak Galatasaray hayalleri ve Fatih Terim’le yollarının yeniden kesişecek olması nedeniyle Oğulcan, Rizespor’un uzattığı kontratı tek taraflı feshetti ve Florya’nın yolunu tuttu. Böylece 2013’te gerçekleşmeyen hayali 2020’de gerçek oldu.
 
Oğulcan Çağlayanın Yeşilçamı aratmayan Galatasaraya geri dönüş hikayesi
 
Galatasaray ile 4 senelik anlaşma yapan Oğulcan Çağlayan, bu sezon 3 milyon 750 bin lira alacak. Galatasaray’da birinci forvet durumuna geçen Oğulcan, Falcao’nun 15’te 1’i, Diagne’nin ise 8’de 1’i ücret kazanıyor.
 
‘Kimseye söyleme nazar değer’
 
Oğulcan Çağlayan, Cim-Bom’a transferi döneminde yaşananları da şöyle anlattı: “Anneme ‘Galatasaray beni istiyor’ dediğim zaman, gözyaşı dökmüştü. ‘Sakın kimseye söyleme imzayı atana kadar, nazar değer’ demişti.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: falcao oğulcan çağlayan diagne galatasaray
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray ile Başakşehir arasında tarihi takas! Süper Lig sallanacak Galatasaray ile Başakşehir arasında tarihi takas! Süper Lig sallanacak
Sörloth ve Fenerbahçe'ye büyük şok! Almanların efsanesi açıkladıSörloth ve Fenerbahçe'ye büyük şok! Almanların efsanesi açıkladı İşte Belhanda'nın Galatasaray'dan istediği para! Yönetim soğuk Fatih Terim ise...İşte Belhanda'nın Galatasaray'dan istediği para! Yönetim soğuk Fatih Terim ise... Fenerbahçe'de koronaya yakalanan 3 futbolcu deşifre olduFenerbahçe'de koronaya yakalanan 3 futbolcu deşifre oldu
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.