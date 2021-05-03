16 oldu! Sivasspor'a yan gözle bakılmıyor

Sivasspor, Gaziantep FK deplasmanında 1-0 kazandı ve yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 23:13
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Süper Lig'de 39. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Sivasspor'u ağırladı. Kalyon Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Max Gradel kaydetti.
 
Bu sonucun ardından Sivasspor, bitime 3 hafta kala Alanyaspor'un 1 puan üstünde 5. sıraya yerleşti ve Avrupa potasına girdi. Son 4 maçta 3 kez mağlup olan Gaziantep FK ise 54 puanla 8. sırada yer aldı. Sivasspor, gelecek hafta Başakşehir'i konuk edecek. Gaziantep FK ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

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Etiketler: sivasspor gaziantep fk
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