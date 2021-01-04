17.hafta hakemleri açıklandı!

04 Ocak 2021 Pazartesi - 11:10
Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
5 Ocak Salı:
16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor
: Sarper Barış Saka
16.00 Gaziantep
FK-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
6 Ocak 2021 Çarşamba:
16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor
: Yasin Kol
19.00 Fraport TAV Antalyaspor
-Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
7 Ocak 2021 Perşembe:
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler