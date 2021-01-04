17.hafta hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 17.hafta hakemleri belli oldu.

04 Ocak 2021 Pazartesi - 11:10
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Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
 
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
 
5 Ocak Salı:
 
16.00 Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka
 
16.00 Gaziantep FK-MKE Ankaragücü: Alper Ulusoy
 
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: Arda Kardeşler
 
6 Ocak 2021 Çarşamba:
 
13.30 Yukatel Denizlispor-Hes Kablo Kayserispor: Ali Şansalan
 
16.00 Gençlerbirliği-Atakaş Hatayspor: Yasin Kol
 
16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
 
16.00 Trabzonspor-Göztepe: Cüneyt Çakır
 
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
 
19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
 
7 Ocak 2021 Perşembe:
 
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
 

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Etiketler: süper lig haftanın hakemleri
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