U17 Voleybol Kız Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nda finalde!

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi.

08 Ekim 2020 Perşembe - 20:12 | Son Güncelleme : 08 10 2020 - 20:27
İLGİLİ HABERLER
Milli takımda 2 pozitif vaka şoku! VakıfBank Voleybol Takımı'nda 8 yeni Kovid-19 vakası daha tespit edildi Yeşilyurt'a yeni sponsor Mercan bebeğe bir destek de Boskoviç’ten Galatasaray voleybol takımlarında 3 corona virüs vakası

 Ay-yıldızlı ekip, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonanın  yarı finalinde Sırbistan ile karşılaştı.
 
SC Verde Spor Salonu'nda oynanan müsabakada milli takım, 18-25, 25-21,  26-24 ve 25-20'lik setlerle rakibini 3-1 mağlup etti.
 
1. Grup'taki tüm maçlarını kazanarak yarı finale çıkan milliler,  Sırbistan'ı da eleyerek namağlup finale çıktı.
 
Türkiye,  yarın TSİ 20.00'de Rusya ile İtalya arasındaki yarı final  maçının kazananı ile şampiyonluk maçına çıkacak. Sırbistan ise aynı karşılaşmanın  kaybedeni ile üçüncülük maçı oynayacak.
 
  
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
İtalya'da gündem Vedat Muriqi! Herkes onu konuşuyor... İtalya'da gündem Vedat Muriqi! Herkes onu konuşuyor...
Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla aldığı kararla şaşırttı!Loris Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla aldığı kararla şaşırttı! Abdülkadir Ömür için Avrupa devleri sıraya girdiAbdülkadir Ömür için Avrupa devleri sıraya girdi Yok böyle hediye! Gökyüzünden yıldız satın aldı...Yok böyle hediye! Gökyüzünden yıldız satın aldı...
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.