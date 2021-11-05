19.sıradaydık! Dün Yunanları geride bıraktık

Türkiye, UEFA Ülke Puanı sıralamasındaki kritik mücadelesini sürdürüyor. Gruplardaki 4. haftaya 19. sıraya kadar gerileyerek girmiştik. Haftaya başlarken Türkiye'nin 24.500 puanı vardı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ülke puanına katkı



Ülke puanında 18. sıraya çıktık

Böylece puanını 25.100 yapan Türkiye, Yunanistan 'ı geride bırakarak 18. sıraya yükseldi.

14) İsviçre 27.925 (2 takım)

16) Çekya 25.500 (3 takım)

18) TÜRKİYE 25.100 (3 takım)

19) Yunanistan 24.700 (2 takım)

Türkiye ilk 15'e giremezse neler olacak?



Bu sezonu ilk 15 sıra içerisinde bitirmemiz büyük önem taşıyor. Eğer Türkiye UEFA ülke sıralamasında ilk 15'e giremezse, Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı 5'ten 4'e düşecek. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme oynayacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek olan Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.

ÜLKE PUANI HESAPLAMASI

Ülke takımlarının sezon içinde topladığı puanların, aynı dönemde o ülke adına yarışmalara katılan ekip sayısına bölünmesiyle, sezonluk puanlar ortaya çıkıyor. Örneğin X ülkeden Avrupa kupalarına katılan 5 takım 30 puan toplarsa, bu ülkenin sezonluk puanı 6 olarak gerçekleşmekte.