19.sıradaydık! Dün Yunanları geride bıraktık

Türkiye, UEFA'nın ülke puanı klasmanında Fenerbahçe'nin galibiyeti ve Galatasaray'ın beraberliği ile bir basamak yükselerek 18. sıraya yerleşti.

05 Kasım 2021 Cuma - 10:05
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Türkiye, UEFA Ülke Puanı sıralamasındaki kritik mücadelesini sürdürüyor. Gruplardaki 4. haftaya 19. sıraya kadar gerileyerek girmiştik. Haftaya başlarken Türkiye'nin 24.500 puanı vardı.
 
Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ülke puanına katkı
 
Bu haftayı Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş puansız kapatırken, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe kazandı, Galatasaray da berabere kalarak ülke puanına katkıda bulundu.
 
Ülke puanında 18. sıraya çıktık
 
Böylece puanını 25.100 yapan Türkiye, Yunanistan'ı geride bırakarak 18. sıraya yükseldi.
 
14) İsviçre 27.925 (2 takım)
15) Hırvatistan 25.400 (1 takım)
16) Çekya 25.500 (3 takım)
17) Kıbrıs Rum Kesimi 25.125 (2 takım)
18) TÜRKİYE 25.100 (3 takım)
19) Yunanistan 24.700 (2 takım)
 
Türkiye ilk 15'e giremezse neler olacak?
 
Bu sezonu ilk 15 sıra içerisinde bitirmemiz büyük önem taşıyor. Eğer Türkiye UEFA ülke sıralamasında ilk 15'e giremezse, Avrupa kupalarına katılacak takım sayısı 5'ten 4'e düşecek. Süper Lig, Şampiyonlar Ligi'ne tek takım gönderecek ve o ekip eleme oynayacak. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek olan Türkiye'nin diğer 3 temsilcisi ise UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak.
 
ÜLKE PUANI HESAPLAMASI
 
Ülke takımlarının sezon içinde topladığı puanların, aynı dönemde o ülke adına yarışmalara katılan ekip sayısına bölünmesiyle, sezonluk puanlar ortaya çıkıyor. Örneğin X ülkeden Avrupa kupalarına katılan 5 takım 30 puan toplarsa, bu ülkenin sezonluk puanı 6 olarak gerçekleşmekte.
 
Bu yöntemle yapılan son beş sezonun ortalamasıyla da ülke puanı oluşur ve Avrupa kupalarına gönderilebilecek takım sayısı belirlenir.

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Etiketler: türkiye uefa sıralama fenerbahçe galatasaray beşiktaş
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