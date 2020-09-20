2'de 2 yaptı Süper Lig'de lider değişti!

Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor sahasında Kayserispor 'u konuk etti. İlk haftayı galibiyetle kapatan iki takım da bu maça galibiyet parolasıyla çıktı.

Maçın ilk dakikalarında oyun ortada geçti. Alanyaspor 21. dakikada müthiş bir gol fırsatı yakaladı. Sol kanattan ceza sahasına Bakasetas ortasını gönderdi. Ceza sahası içerisinde Bareiro kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Kayserispor kalecisi Silviu Lung topu müthiş bir şekilde çıkardı. Dönen topa Efecan Karaca yetişmek istedi ancak savunma topu uzaklaştırdı. Maçtaki en net pozisyondan Alanyaspor gol çıkaramadı.

Dakika 30'u gösterdiğinde Kayserispor sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Ceza sahası gönderilen ortaya Miguel Lopez kafa vuruşunu gerçekleştirdi, top filelerle buluştu ancak VAR incelemesi sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu görüldü. Gol iptal edildi.

Dakikalar 35'i gösterdiğinde Kayserispor tehlikeli geldi. Ceza sahası içi sol çaprazından Wilfried Kanga şutunu çekti ancak top direğin az farkla uzağından auta gitti.

GOL UZATMADA GELDİ

Maça 5 dakika uzatma verildi. 45+5. dakikada Alanyaspor, tehlikeli geldi. Efecan Karaca verkaçla ceza sahası sağ çaprazından içeri girdi. Efecan penaltı noktası üzerindeki Davidson'a yerden gönderdi. Davidson şutunu attı, Silviu Lung çıkardı ancak top Bareiro'nun önünde kaldı. Paraguaylı forvet boş poziyonda topu filelerle buluşturdu ve Alanyaspor soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İKİNCİ YARI KAYSERİ GELDİ, ALANYA ATTI

68. dakikada Kayserispor atağında Hasan Hüseyin'in savunma arkasına gönderdiği yüksek topta İlhan Parlak kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti. İlhan net pozisyondan yararlanamadı.

Kayserispor bu dakikalarda tehlikeli gelmeye devam etti. Dakika 69'da Sol kanattan ceza sahasına gönderilen yerden pasa müsait poziyondaki Wilfried Kanga şutunu attı ancak Alanyaspor kalecisi Marafona direğin dibinden topu çıkarmayı başardı.

İLK GOLÜN AYNISI

Maçın 77. dakikasında Alanyaspor Bareiro'nun attığı golle durumu 2-0'a getirdi. Attamah savunmada hata yaptı. Efecan topu kaptı ve şutunu çıkardı. Kayserispor kalecisi Lung, sektirdi. Dönen topu takip eden Bareiro durumu 2-0'a getirdi. Paraguaylı kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Alanyaspor sahasından 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Bu durumda Alanyaspor 6 puanla maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Kayserispor 3 puanda kaldı.