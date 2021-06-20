2 yıl aradan sonra bir zafer daha!

2 yıl önceki Valencia Grand Prix'sinin ardından bir kez daha zirveye oturan İspanyol pilot Marc Marquez 8. yarış olan Almanya Grand Prix'sinde mutlu sona ulaştı.

20 Haziran 2021 Pazar - 17:13
İLGİLİ HABERLER
Monaco GP'de zafer Verstappen'in 2021 yarış takvimini açıklandı Motosiklet sürücüsü Pierre Cherpin hayatını kaybetti FIA, Formula 1’de 2021 sezonu takvimini onayladı! Türkiye takvimde yok! Lewis Hamilton'un Covid-19 testi pozitif çıktı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 8. yarışı Almanya Grand Prix'sini, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez kazandı.
 
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 8. ayağı, Almanya'nın Chemnitz kentindeki 3,7 kilometrelik Sachsenring Pisti'nde 30 tur üzerinden yapıldı.
 
Marc Marquez, 5. sıradan başladığı yarışı kazanarak bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Geçen sezonun ilk yarışında kolu kırılan ve 9 ay pistlerden uzak kalan İspanyol pilot, Kasım 2019'daki Valencia Grand Prix'sinin ardından ilk kez podyumun zirvesine çıktı.
 
Bitiş çizgisini liderden 1.610 saniye sonra geçen Red Bull KTM sürücüsü Miguel Oliveira ikinci, Marquez'in 6.772 saniye gerisindeki Monster Energy Yamaha pilotu Fabio Quartararo ise üçüncü sırayı aldı.
 
Quartararo, puanını 131'e çıkartarak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.
 
Sezonun 9. yarışı Hollanda Grand Prix'si, 27 Haziran'da koşulacak.
 
Pilotlar klasmanı
 
1. Fabio Quartararo (Fransa): 131 puan
 
2. Johann Zarco (Fransa): 109
 
3. Jack Miller (Avustralya): 100
 
4. Francesco Bagnaia (İtalya): 99
 
5. Joan Mir (İspanya): 85

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Marc Marquez
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Kayserispor 3,5 milyon euro'luk teklifi kabul etti! Doğan Alemdar Lyon'da Kayserispor 3,5 milyon euro'luk teklifi kabul etti! Doğan Alemdar Lyon'da
Burak Elmas geldi Fatih Terim geri döndü Belhanda bombası patladı! Başkan resmen açıkladıBurak Elmas geldi Fatih Terim geri döndü Belhanda bombası patladı! Başkan resmen açıkladı Korkutan tablo gece yarısı toplantısında ortaya çıktı! Burak Elmas göreve gelir gelmez...Korkutan tablo gece yarısı toplantısında ortaya çıktı! Burak Elmas göreve gelir gelmez... Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi krizinin perde arkası ortaya çıktı! Tam 8 transfer istemişSergen Yalçın Ahmet Nur Çebi krizinin perde arkası ortaya çıktı! Tam 8 transfer istemiş
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.