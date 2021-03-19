20 yaşındaki Brezilyalı golcüyü G.Saray'a yazdılar

Brezilya basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray 2001 doğumlu olan genç yetenek Igor Jesus'la ilgileniyor.

19 Mart 2021 Cuma - 8:58
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Dubai'in Shabab Al Ahli takımında forma giyen Brezliyalı yıldızın gelecek sezon için Sarı Kırmızılı ekibin listesinde olduğunu, hatta oyuncunun temsilcisi ile temasta olduğunu iddia eden Brezilya basını, 20 yaşındaki forvet oyuncusu için Avrupa'dan başka kulüplerin de transfer girişiminde bulunduğunu öne sürdü.
 
Bu sezon Shabab Al Ahli ile harikalar yaratan Igor Jesus için Galatasaray ilk temaslarda bulunmaya başladı. Brezilya basınında çıkan iddiaya göre, görüşmeler resmî düzeyde olmamakla birlikte devam ediyor. Bu transferde Galatasaray’ın Avrupa’dan başka rakipleri olmakla beraber; oyuncunun ve kulübün Galatasaray’a ne tepki vereceği belirsiz.
 
Adı Galatasaray’la anılan 20 yaşındaki Igor Jesus, ilk kez 2019 yılında altyapısından yetiştiği Coritiba’da profesyonel olmuştu. İlk yıl 32 maça çıkıp 5 gol, 1 asist yapma başarısı gösteren Jesus, ikinci yıl 25 maça çıkıp sadece 2 gol atınca gözden düşmüştü.

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Etiketler: ıgor jesus galatasaray
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