2008'de altın madalya almıştı! Markis Kido hayatını kaybetti

Acı haber Endonezya 'da büyük üzüntü yarattı. Markis Kido'nun Tangerang'daki spor kompleksinde badminton oynarken birden yere yığıldığı ve kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Sağlık görevlilerinin tüm çabasına rağmen kurtarılamayan sporcu hayatını kaybetti.





Endonezya Badminton Federasyonu haberi "Endonezya badmintonunun kahramanlarından biri hayatını kaybetti. Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Markis Kido vefat etti" diye duyurdu.

Pekin'de Markis'in partneri olan Hendra Steiawan ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bana inanılmaz bir ortak olduğun için minnettarım. 14 yıl boyunca sıfır noktasından itibaren bu işte benimle olduğun için teşekkür ederim. Teşekkürler ve elveda Kido" diye yazdı.

2002 yılında eğitimlerini tamamladıktan sonra badmintonda harikalar yaratan Markis ve Hendra ülkenin bu spordaki en iyi çifti kabul ediliyordu. 2008 olimpiyat şampiyonluğunun yanı sıra 2007 Dünya ve 2010 Asya Oyunları şampiyonluğu da bulunuyordu.