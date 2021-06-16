2008'de altın madalya almıştı! Markis Kido hayatını kaybetti

Endonezyalı badminton şampiyonu 36 yaşındaki Markis Kido maç esnasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

16 Haziran 2021 Çarşamba - 10:16
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Acı haber Endonezya'da büyük üzüntü yarattı. Markis Kido'nun Tangerang'daki spor kompleksinde badminton oynarken birden yere yığıldığı ve kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Sağlık görevlilerinin tüm çabasına rağmen kurtarılamayan sporcu hayatını kaybetti.
 
Endonezya Badminton Federasyonu haberi "Endonezya badmintonunun kahramanlarından biri hayatını kaybetti. Pekin Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Markis Kido vefat etti" diye duyurdu.

 
Pekin'de Markis'in partneri olan Hendra Steiawan ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bana inanılmaz bir ortak olduğun için minnettarım. 14 yıl boyunca sıfır noktasından itibaren bu işte benimle olduğun için teşekkür ederim. Teşekkürler ve elveda Kido" diye yazdı.
 
2002 yılında eğitimlerini tamamladıktan sonra badmintonda harikalar yaratan Markis ve Hendra ülkenin bu spordaki en iyi çifti kabul ediliyordu. 2008 olimpiyat şampiyonluğunun yanı sıra 2007 Dünya ve 2010 Asya Oyunları şampiyonluğu da bulunuyordu.
 
İkili 2012 sonunda ortaklığı bozdu. Markis, Markus Fernaldi Gideon ile Hendra ise M. Ahsan ile ortak oldu. Markis ve Gideon 2013 Fransa Açık ve 2014 Endonezya Ustalar Turnuvası'nda şampiyonluk gördü. Markis ayrıca kız kardeşiyle birlikte karışık çiftlerde de yarışarak Vietnam Açık 2012 ve Tayland Açık 2013'ü kazanmıştı. (HABER GLOBAL)

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Etiketler: Markis Kido
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