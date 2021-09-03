2020 Tokyo'da tarihi başarı! Kadınlar golbol finalinde ABD'yi 9-2 yenen Türkiye, altın madalyaya ulaştı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, finalde ABD'yi 9-2 yenerek altın madalya kazandı.

03 Eylül 2021 Cuma - 12:45 | Son Güncelleme : 03 09 2021 - 12:57
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Makuhari Messe Spor Salonu'nda oynanan final maçında son paralimpik  oyunları şampiyonu Türkiye ile ABD karşılaştı.
 
Maça hızlı başlayan Türkiye, ilk yarıyı 6-1 önde tamamladı. İkinci  yarıda farkı açan milliler, sahadan 9-2'lik galibiyetle ayrılarak altın madalyaya  ulaştı.
 
 
Sevda Altunoluk, ay-yıldızlıların tüm gollerini kaydederek galibiyeti  getirdi. Milli sporcu, 46 golle tamamladığı oyunların en skorer ismi oldu.
 
Kader Çelik, Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk,  Reyhan Yılmaz ve Fatma Gül Güler'den oluşan kadrosuyla milli takım, Rio 2016'nın  ardından Türkiye'ye üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu kazandırdı.
 
 

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Etiketler: 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları golbol altın madalya
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