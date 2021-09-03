2020 Tokyo'da tarihi başarı! Kadınlar golbol finalinde ABD'yi 9-2 yenen Türkiye, altın madalyaya ulaştı

03 Eylül 2021 Cuma - 12:45
| Son Güncelleme : 03 09 2021 - 12:57
Makuhari Messe Spor
Salonu'nda oynanan final maçında son paralimpik oyunları şampiyonu Türkiye ile ABD
karşılaştı.
Maça hızlı başlayan Türkiye, ilk yarıyı 6-1 önde tamamladı. İkinci yarıda farkı açan milliler, sahadan 9-2'lik galibiyetle ayrılarak altın madalyaya ulaştı.
Sevda Altunoluk, ay-yıldızlıların tüm gollerini kaydederek galibiyeti getirdi. Milli sporcu, 46 golle tamamladığı oyunların en skorer
ismi oldu.
Kader Çelik, Şeydanur Kaplan, Sevda Altunoluk, Sevtap Altunoluk, Reyhan Yılmaz ve Fatma Gül Güler'den oluşan kadrosuyla milli takım, Rio
2016'nın ardından Türkiye'ye üst üste ikinci paralimpik şampiyonluğunu kazandırdı.