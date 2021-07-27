2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Alican Kaynar ilk günü birinci tamamladı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde yelken branşında Alican Kaynar erkekler finn sınıfında ilk gün yarışlarını zirvede tamamladı.

AA 27 Temmuz 2021 Salı - 14:55
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Enoshima Yat Limanı'nda gerçekleştirilen yarışlarda Alican Kaynar, ilk  yarışını 49.18'lik derecesiyle ilk sırada tamamladı. İkinci yarışını da 49.33'lük  derecesiyle rakiplerinin önünde bitiren Alican, genel klasmanda ilk günün  birincisi oldu. Milli sporcu, toplam 10 yarıştan oluşan mücadelesine yarın devam  edecek.
 
Kadınlar laser radial sınıfında ise Ecem Güzel, üçüncü yarış gününde  yelken açtı. Ecem, 6 yarış sonunda günü 19. sırada tamamladı. Ecem Güzel, yedinci  ve sekizinci yarışlarına 29 Temmuz Perşembe günü çıkacak.
 

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Etiketler: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Alican Kaynar yelken
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