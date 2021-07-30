2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 60 kiloda milli boksör Esra Yıldız, çeyrek finale yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yedinci gününde boksta kadınlar 60 kiloda Esra Yıldız, çeyrek finale yükseldi.

AA 30 Temmuz 2021 Cuma - 11:53 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 12:16
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Kokugikan Arena'da Esra Yıldız, Arjantinli rakibi Dayana Erika  Sanchez'le son 16 turunda karşılaştı. Esra ilk raunttu, 5 hakemin 3'ünde fazla  puan alarak önde tamamladı. İkinci rauntta atak oynayan 24 yaşındaki milli  boksör, bütün hakemlerden tam puan aldı. Son rauntta da üstünlüğünü koruyan Esra  Yıldız, adını çeyrek finale yazdırdı.
 
 
Esra, Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'den sonra çeyrek finali  gören üçüncü kadın milli boksör oldu.
 
 
Milli boksör, çeyrek final maçını 3 Ağustos Salı günü oynayacak. Milli  boksör bu karşılaşmayı da kazanırsa olimpiyat madalyasını garantileyecek.
 

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Etiketler: Esra Yıldız boksör 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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